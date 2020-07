(r.piva) Definita la delicata questione dello sponsor, il Bernardinello Petrarca può ufficializzare il suo primo colpo con l'ingaggio dell'italo-brasiliano Marco Boaventura, lo scorso anno in forza alla Feldi Eboli. Si tratta di un difensore dalle spiccate doti offensive: lo scorso campionato ha messo a segno 15 reti, risultando il più prolifico dei difensori della A1, bottino superiore ai 13 gol di Dudu Costa, capocannoniere petrarchino. Boaventura, classe 1991, ha una lunga militanza nel nostro campionato, avendo giocato anche con Asti, Ferrara, Genzano, Came Dosson e Pesaro; nel mezzo anche un'esperienza in Russia e una in Bielorussia. Vanta anche qualche comparsa con la Nazionale. Boaventura è il primo nuovo tassello della Bernardinello che comincia così a riempire i buchi lasciati dalle tante partenze: il settore arretrato ha visto infatti gli addii di Urio, Del Pizzo e Pedotti. Il presidente Morlino commenta con soddisfazione l'annuncio e confida che già lo scorso anno aveva intessuto trattative per prendere Boaventura: «Sono contento che adesso ci siano state le condizioni per trovare l'accordo. È un giocatore che, da avversario, ci ha messo davvero in grande difficoltà». Nello scorso campionato, nell'andata a Eboli, Boaventura segnò la prima e l'ultima rete dei campani nella larga vittoria per 7-1; si distinse, pur senza gol, anche nel ritorno alla Gozzano nella vittoria della Feldi per 2-1, l'ultima partita prima del blocco forzato del campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA