Morisi: «Dobbiamo lavorare sui dettagli»

RUGBYROMA Tante facce trevigiane al lavoro con la nazionale italiana per preparare la gara d'esordio del Sei Nazioni, sabato (ore 15.15 italiane, diretta DMax) a Murrayfield contro la Scozia. Ieri doppia seduta di allenamento tra campo e palestra. Tutti in buone condizioni a cominciare dal trequarti centro Luca Morisi (nella foto, ndr) che si è lasciato alle spalle l'ennesimo infortunio. Rientrato in pianta stabile nel gruppo azzurro, il trequarti del Benetton Treviso è stato uno dei protagonisti dell'ultima vittoria dell'Italia in casa...