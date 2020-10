Morata fa il Ronaldo e regala a Pirlo i primi tre punti in Champions, contro una Dinamo Kiev ben organizzata, ma poco più, da Lucescu. Una risposta ai due pareggi consecutivi contro Roma e Crotone, prima vittoria esterna stagionale e timidi segnali di una Juve che ritrova Dybala alla prima presenza stagionale. Senza CR7, McKennie, de Ligt e con Chiellini costretto al forfait a metà primo tempo, i bianconeri portano a casa una partita di fondamentale importanza, per il Gruppo H e una fiducia minata dalle ultime prestazioni in campionato. L'Europa riconcilia la Juventus con le idee di gioco di Pirlo, la prima doppietta in carriera di Morata (di nuovo in gol in Champions a 5 anni dall'ultima volta in bianconero) vale oro. Ma non è una passeggiata, anzi: pronti via Chiellini è costretto al cambio per un problema muscolare ai flessori della coscia destra, dentro Demiral e la Juve fatica a sfondare con un 4-4-1-1 ad assetto variabile, 3-4-2-1 in impostazione con Kulusevski e Ramsey alle spalle di Morata, mattatore. Otto debuttanti in Champions su 11 per Lucescu, che prova a intasare gli spazi e frenare la Juve, riuscendoci per tutto il primo tempo: le uniche occasioni un tiro mancino velenoso di Chiesa, poi Chiellini non riesce ad approfittare di un liscio in uscita di Buschan di testa, nel finale la prima fiammata di Ramsey innesca Kulusevski che prova il tacco a sorpresa. Nella ripresa la Juve la sblocca immediatamente con Morata, bravo a fiondarsi su una respinta di Buschan su tiro di Kulusevski, poi prova a gestirla, anche se la manovra è meno fluida del previsto.

L'ANALISI

Poche occasioni e spettacolo ridotto ai minimi termini fino al raddoppio, che taglie le gambe a una Dinamo sempre più sbilanciata all'attacco. Cross perfetto di Cuadrado sulla testa di Morata che non sbaglia, Dybala stavolta entra ma non sembra ancora in gran forma, bene Chiesa a sinistra e Cuadrado a destra, Bonucci non sbaglia un pallone, da rivedere la coppia Bentancur - Rabiot, al di sotto delle aspettative. «Era importante fare una partita solida - spiega Pirlo -, siamo stati bravi a gestirla. Chiellini ha avuto un risentimento al flessore, già accusato dopo la Nazionale, Dybala ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, si vede che non era al 100%». Debutto felice per Chiesa: «È stata una serata fantastica, abbiamo giocato come voleva Pirlo, con cambi di gioco, e palla sugli esterni. Le critiche? Alla Juventus ci sono sempre alte aspettative».

Alberto Mauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA