MILANO Monza ha ottenuto il Gran premio di Formula 1 anche nel 2025. Il prolungamento di un anno del contratto con Liberty Media, la società proprietaria del circus, arriva anche come compensazione per l'edizione 2020 che, nel fine settimana del 6 settembre, andrà in scena con le restrizioni anti-Covid e gli spalti vuoti. Unici spettatori dal vivo, i circa duecento sanitari per cui sarà riservato un seggiolino nella tribuna centrale, un omaggio mondovisione dedicato a tutte quelle persone impegnate in questi mesi in prima linea negli ospedali contro il coronavirus.

Alla luce dei 33mila biglietti venduti fino a marzo (tutti in via di rimborso), era alla portata il record dei duecentomila spettatori dell'anno scorso. Invece, come nelle prime sette tappe del Mondiale, niente bagni di folla, paddock riservato solo alle scuderie, e protocollo stringente imposto dalla Fia.

Si annuncia un fine settimana strano ma dal forte valore simbolico. Sarà «la prova di ripresa, la dimostrazione che non dobbiamo lasciarci intimidire e dobbiamo reagire di fronte a questa situazione incredibile», per dirla con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ringraziato dal presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, per il ruolo giocato nell'aiutare l'organizzazione di questa edizione fra tante difficoltà. «Ci serve anche lo Stato», ha avvertito Sticchi Damiani, che guarda al 2022, quando l'autodromo festeggerà il secolo di storia, e chiede «alla politica, al Governo e al Parlamento» non solo risorse ma anche un aiuto sulle tempistiche delle procedure, perché i lavori in programma subito dopo questo Gp sono slittati di un anno.

D'altronde Monza «all'estero è un fiore all'occhiello apprezzato e invidiato», ha sottolineato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, soddisfatto perché «quest'anno era già un miracolo avere un Gp ma l'Italia è riuscita a triplicare».

Sticchi Damiani spera che la Fia accolga la sua idea di una coppa dell'Aci e dell'Italia al pilota che prenderà più punti fra Monza, Mugello e Imola.

