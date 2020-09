VOLLEY MASCHILE

Inizia con l'impresa esterna di Monza, che viola il PalaPanini, la stagione della SuperLega. La squadra brianzola va a vincere 3-1 alla corte di Andrea Giani. Monza parte forte, poi Modena pare rientrare ma Orduna e compagni restano in partita fino alla fine e chiudono il match con il 25-22 del quarto set. Per gli ospiti 23 punti di Lagumzdija, cui ne aggiunge 21 (con quattro muri vincenti) Sedlacek. Nelle file modenesi invece 14 di Karlitzek e 13 di Lavia, ma attacco complessivamente ben sotto al 50% (43% per l'esattezza).

A Padova Trento passa in tre set, ma non senza faticare. La rinnovata Kioene di Jacopo Cuttini, che prende il posto di Valerio Baldovin per sette stagioni sulla panchina padovana, sfiora il colpaccio sia nel primo (27-25 per Trento) che nel terzo set (25-24), ma non riesce ad allungare la partita. Ci vuole un Abdel-Aziz da 22 punti con nove ace a scardinare la ricezione di casa per la squadra di Angelo Lorenzetti, mentre nelle file bianconere si fa notare il giovane (classe 2000) Bottolo, top scorer per i suoi con 12 punti.

BERNARDI OK

Esordio vincente, a Ravenna, per Lorenzo Bernardi sulla panchina di Piacenza. Mister Secolo aveva sostituito in settimana un altro componente della Generazione dei Fenomeni, Andrea Gardini, frettolosamente esonerato dalla società piacentina, che così parte con il piede giusto in campionato. Per il Bernardi allenatore è la quarta vittoria in altrettante partite alla prima stagionale. Dopo l'1-1 iniziale Piacenza soffre anche nel terzo set con Ravenna trascinata da Pinali (15 punti), ma grazie a un Grozer da 29 punti chiude il parziale e di fatto anche la partita. A Milano invece è combattuto solo il secondo set, in cui Cisterna è anche avanti per lunghi tratti, ma alla fine il successo è rotondo per la squadra di Roberto Piazza. Per Maar 18 punti tra i padroni di casa, 13 di Onwuelo per i pontini. Questa sera in campo Verona e Civitanova, mentre mercoledì a Perugia arriva Vibo Valentia.

Massimo Zilio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

