Montecarlo, frecciate Vettel-Hamilton

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FORMULA 1Negli alti e bassi del rapporto tra due rivali come Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, la vigilia del GP di Monaco - che oggi vive le prove libere, come di consueto anticipate al giovedi verrà ricordata come uno dei momenti di maggiore distensione. Il campione in carica non ha ancora firmato il rinnovo con la Mercedes e scherzando sulle ragioni per cui non correrà per la Ferrari, ha spiegato: «Nessun problema ad avere Vettel come compagno di team, ma lui ha posto il veto. Un giorno, magari, saremo assieme alla 24 Ore di Le Mans»....