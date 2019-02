Mondiali, subito due bronzi con Moioli e Perathoner

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SNOWBOARDSi aprono con due medaglie azzurre i Mondiali di snowboard e freestyle di Park City, nello Utah. Sulle nevi di Solitude la campionessa olimpica Michela Moioli per la terza edizione consecutiva conquista il bronzo nella gara vinta dalla ceca Eva Samkova davanti alla britannica Charlotte Bankes. La bergamasca ha perso terreno in fase di spinta, non riuscendo poi a recuperare, ma ottenendo comunque un gran risultato, ricordando l'operazione al menisco del ginocchio sinistro ad ottobre che l'ha costretta ad una preparazione differenziata...