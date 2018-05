Mondiali: Salah ce la fa, Carvajal più sì che no

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUSSIA 2018A poco più di due settimane dall'inizio del mondiale (si parte il 14 giugno con Russia-Arabia Saudita), diverse nazionali sono col fiato sospeso nel timore di dover rinunciare a qualche pedina importante, per non dire fondamentale. Pericolo scampato, o almeno così sembra, per l'Egitto che recupererà la sua stella: infortunatosi alla spalla sinistra nel primo tempo della finale di Champions, Momo Salah dovrebbe farcela a recuperare per l'inizio della competizione, dopo gli esami radiografici a cui l'hanno sottoposto i medici del...