Mondiali, Messi scalda l'Argentina con tre gol

PROTAGONISTEUniti per vincere. L'Argentina si è congedata dal proprio pubblico prima di iniziare il ritiro pre-mondiale con un facile successo nell'amichevole contro Haiti, 4-0 con Messi, 31 anni a giugno, protagonista. Tre gol e un assist per la Pulce, per il quale Russia 2018 rappresenta l'ultima opportunità di vincere un titolo con la propria nazionale. L'Albiceleste della sua generazione è una grande incompiuta: 3 finali e altrettante sconfitte, al mondiale di 4 anni fa contro la Germania e nelle ultime 2 edizioni di Coppa America...