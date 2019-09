Mondiali, Martinelli argento vivo tra gli juniores

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOGli Stati Uniti sono i vincitori materiali e morali della prova iridata in linea su strada riservata alla categoria Juniores (under 23): in un colpo solo si sono presi l'oro e il bronzo, rispettivamente con Quinn Simmons, 18 anni, - in 3h38'04 - e con Magnus Sheffield. L'Italia, tuttavia, ha ruggito, con l'argento del valtellinese Alessio Martinelli e il quinto posto del marchigiano Gianmarco Garofoli. Per i colori azzurri è la terza medaglia ai Mondiali in corso sulle strade dello Yorkshire: dopo un oro (Tiberi) e un bronzo (Ganna),...