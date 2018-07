Mondiali, la sciabola maschile è d'argento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCHERMA(v.z.) Arriva l'argento, dalla sciabola, ai mondiali di Wuxi, ed è probabilmente il massimo che l'Italia potesse racimolare. Da seconda nel ranking, perde 45-39 dalla Corea del sud, campione in carica e prima. Aldo Montano è al 13° mondiale, resta in panchina, a 40 anni è un ottimo uomo squadra, ma gli altri tre sono più forti. Luca Curatoli inizia bene, con un 5-2, è Luigi Samele a beccare un 1-8 da cui la squadra non rientra più, nonostante gli sforzi anche di Enrico Berrè. Sul 20-30 e sul 26-40 è compromessa, eppure dal...