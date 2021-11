Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA Tutto, e ogni cosa, profuma di calcio in Irlanda del Nord. Esempi? Pure gli aeroporti addirittura gli aeroporti. Noi abbiamo il Leonardo da Vinci, tanto per dirne uno: loro hanno il George Best City Airport a Belfast. Così la nostra Nazionale è atterrata nella capitale e ha intuìto subito di essersi tuffata in un oceano denso di squali e incubi. Perché l'Irlanda del Nord guidata dal ct inglese Ian Baraclough è una squadra...