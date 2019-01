CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONDIALIL'Italia ha vinto a Lugano i Mondiali di biliardo a squadre specialità 5 birilli nella prima rassegna iridata di questa disciplina. In finale la nostra Nazionale ha battuto in maniera netta l'Uruguay a conclusione di un percorso che ha visto la squadra guidata dal ct Gibertoni e composta da Michelangelo Aniello, Matteo Gualemi, Daniel Lopez, Alberto Putignano e Andrea Quarta dominare in lungo e largo. Gli azzurri, dopo aver chiuso in testa il proprio girone (vittorie su Belgio, San Marino, Lussemburgo, Francia), si sono sbarazzati...