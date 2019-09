Mondiali, Italia trasformata: esordio super

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETFOSHAN I mondiali fanno belli. E l'Italia dimentica i tanti affanni della preparazione, vince e convince. Contro le Filippine bastano dieci minuti per sbrigare una pratica che all'inizio sembrava più difficile. 37-8 di parziale per mettere subito le cose in chiaro e poi via, fino alla sirena finale senza patemi di alcun genere. Il 108-62 sul tabellone è frutto di tante piccole, ma importanti cose. La ritrovata vena al tiro da tre innanzitutto. 6/8 nel primo quarto, 15/31 alla fine. Un fondamentale caro a coach Sacchetti mancato nel pre...