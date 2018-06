MONDIALI, I PRESCELTI: TROMBATI & SORPRESE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUSSIA 2018Ieri si è completata la griglia del mondiale, con le liste definitive dei 23 convocati di ciascuna delle 32 finaliste. Tra le squadre più attendiste si segnala quella campione in carica: Löw ha aspettato l'ultimo giorno per comunicare il suo elenco, scelta motivata dal dubbio del portiere. Alla fine il ct teutonico ha dato fiducia a Neuer, miglior numero 1 dell'ultima edizione, nonostante abbia giocato appena 8 gare negli ultimi 15 mesi (l'ultima sabato contro l'Austria, dopo un'assenza di 259 giorni) per la frattura del...