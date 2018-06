Mondiali, Germania: Sanè escluso per ripicca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUSSIA 2018(c.rep.) La sua esclusione dalla lista della squadra campione in carica ha fatto più rumore anche di quella di Mario Götze, autore del gol che ha deciso l'ultima finale del mondiale ma autore di una stagione sottotono. A differenza di quella di Leroy Sané, tra gli artefici del trionfo del Manchester City in Premier League con 10 gol (più 4 nelle coppe) e un bel numero di assist. Numeri importanti che non sono bastati a convincere il ct tedesco Joachim Löw che ha depennato il suo nome dalla lista all'ultimo secondo, dopo averlo...