BIATHLON

Partono con il piede giusto per l'Italia i Mondiali di biathlon di Anterselva. Gli azzurri conquistano la medaglia d'argento nella staffetta mista, alla vigilia il massimo risultato raggiungibile considerando che la Norvegia sembrava fuori portata, anche se in realtà all'ultimo poligono il titolo iridato era ancora in ballo. A conquistare il terzo podio consecutivo in un grande evento in questo format di gara, dopo il bronzo alle Olimpiadi 2018 e ai Mondiali 2019, è stato il consolidato quartetto composto nell'ordine da Lisa Vittozzi, Dorothea Windisch, Lukas Hofer e Dominik Windisch, tutti autori di una gran prova.

C'era attesa in particolare per le prestazioni di Vittozzi e Wierer dopo le polemiche dei giorni scorsi, ma la sappadina e la biathleta di casa hanno dimostrato che in pista avevano un obiettivo comune, ovvero la medaglia. Così la Vittozzi ha dato il cambio alla compagna di squadra in testa assieme alla norvegese Roeiseland e la detentrice della Coppa del Mondo ha chiuso i suoi 6 km in seconda posizione, in compagnia della Repubblica Ceca, a 12 dall'attuale leader della classifica generale Tiril Eckhoff. Hofer è stato perfetto al poligono e sugli sci, cedendo il testimone a Windisch al comando, con la Norvegia a fianco.

L'ultimo azzurro in gara, contrapposto al fenomeno scandinavo Johannes Boe, ha avuto la chance di giocarsi l'oro presentandosi assieme all'avversario all'ultimo poligono, ma una ricarica di troppo è stata fatale. Al traguardo, quindi, Norvegia prima e Italia seconda a 15, con la Repubblica Ceca bronzo.

NELLA STORIA

Per l'Italia è la ventottesima medaglia iridata, dieci delle quali ottenute nelle ultime quattro edizioni, a conferma che questa generazione entrerà nella storia del biathlon nazionale, con due uomini e, soprattutto, due donne in grado di essere protagonisti in ogni gara.

«Siamo stati veramente forti, non abbiamo sbagliato quasi nulla dice Lisa Vittozzi, al quarto podio iridato -. Per raggiungere un risultato così prestigioso serviva una gara perfetta contro nazioni tutte di altissimo livello. Prima del via ero un po' nervosa, ora posso dire di essere soddisfatta della mia performance. Sono orgogliosa di far parte di questa squadra», mentre Doro Wierer, regina di casa, ha affermato: «Non ho pensato alla medaglia, sono rimasta concentrata esclusivamente sulla mia gara e sono super-contenta di come sia andata. Nel secondo poligono avevo solo due ricariche a disposizione, la situazione era tutt'altro che facile, ma nonostante questo sono riuscita a dare il cambio in seconda posizione contro una Eckhoff davvero forte sugli sci». Hofer parla di un «secondo posto fenomenale a casa nostra, davanti ad un pubblico fantastico» e anche Windisch non nasconde la grande soddisfazione: «Da giorni sognavo di arrivare negli ultimi 100 metri festante davanti alla nostra gente. Nella mia frazione sono stato testa a testa con Boe, ma non ho pensato al risultato; ero focalizzato esclusivamente su me stesso per fare il meglio possibile».

Quella di ieri è stata la prima delle dodici gare in programma e già questo pomeriggio l'Italia punta ad un'altra medaglia (ma se fossero due non sarebbe una sorpresa) nella 7.5 km sprint femminile, il format che nel gennaio 2019 vide la Vittozzi conquistare il primo successo in Coppa del Mondo. Una gara importante, perché il risultato finale stabilirà anche l'ordine di partenza della 10 km ad inseguimento di domenica. Come dire che fare bene oggi sarebbe una rampa di lancio fondamentale anche in vista della prova successiva. Il duo norvegese Eckhoff-Roeiseland, la svedese Oeberg e la tedesca Herrmann le rivali più pericolose per Wierer e Vittozzi; fondamentale sarà non mancare nessuno dei dieci bersagli previsti. Il via alle 14.45, diretta tv su Raisport e Eurosport 1.

Bruno Tavosanis

