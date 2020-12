RUGBY

(a.l.) L'Italia ritrova gli All Blacks nella fase a gironi della Coppa del Mondo. Il confronto saltato lo scorso anno in Giappone a causa del tifone Hagibis (che ha dato luogo a uno... storico pareggio a tavolino) si giocherà nel 2023. Gli azzurri se la dovranno vedere anche con la Francia, il paese ospitante, in grande ripresa sul piano tecnico dopo diversi anni bui. I posti a disposizione per i quarti di finale sono due, e da questo si può capire come gli italiani si troveranno di fronte a una missione impossibile.

Il sorteggio si è svolto ieri mattina a Parigi, per la prima volta via web. L'Italia, inserita nel Gruppo A, affronterà oltre ai neozelandesi (è la settima volta che li incrocia in dieci edizioni del mondiale) e ai Galletti (che hanno già ospitato il torneo iridato nel 2007) due squadre provenienti dall'America e dall'Africa che usciranno dalle fasi di qualificazione. «Affronteremo squadre di primissimo livello. I prossimi appuntamenti saranno fondamentali per proseguire nel processo di crescita e costruzione della squadra per il 2023», ha commentato il ct azzurro Franco Smith. Girone B: Sudafrica, Irlanda, Scozia, Asia-Pacifico, Europa 2; girone C: Galles, Australia, Figi, Europa 1, vincitrice ripescaggio; girone D: Inghilterra, Giappone, Argentina, Oceania 1, America 2.

