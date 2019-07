CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONDIALI DI NUOTOGWANGJU Nel porto di Yeosu emerge l'istinto killer di una ragazza di nome Rachele. È la Bruni, fondista fiorentina, che in un colpo solo raccoglie due prede: la sua prima medaglia individuale ai mondiali di nuoto (è di bronzo) e il pass per la gara dei 10 chilometri a Tokyo 2020, unica della specialità. Dovrà difendere l'argento che prese a Rio. «Ma io andrò per vincere l'oro!», sorride Rachele, carezzando il Cristo Redentor che si è tatuata sul polso sinistro, con la skyline da Copacabana in là che sorregge i cinque...