CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONDIALI(bt) Quattro giorni sul lago di Garda per affinare la preparazione atletica ma anche per studiare la tattica migliore in vista della prova iridata dei professionisti, in programma domenica. Gli otto azzurri convocati dal ct Davide Cassani (nella foto con Fabio Aru) si fermeranno a Torbole fino a giovedì prima di trasferirsi a Innsbruck per visionare da vicino il micidiale tracciato di 258.5 km che permetterà di respirare solo nei primi 85. Poi, infatti, si entrerà nel circuito di 23.8 km, comprendente la salita di 7.9 km, al 5.7%,...