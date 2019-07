Mondiali, bronzo per Curatoli le speranze dalle fiorettiste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCHERMA(v.zagn.) Da Budapest arriva un bronzo nella sciabola, mentre la spada femminile neppure avvicina il podio. Ai Mondiali in Ungheria, Luca Curatoli si ferma in semifinale, contro il sudcoreano Oh Sanguk, n. 2, per 11-15 e arriva quindi terzo. Fra i migliori 16 c'è Gigi Samele, avanti per sole due stoccate sul vietnamita e sul russo Danilenko, ma si ferma a 8 colpi con Oh Sanguk, poi oro sul magiaro Szatmari. MONTANO KOPassano appena un turno Aldo Montano ed Enrico Berrè. L'olimpionico di Atene 2004 rischia già con un canadese, si...