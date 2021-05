Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

HOCKEY SU GHIACCIOBELLUNO Cominciano oggi, per la nazionale italiana, i Mondiali Top Division di hockey su ghiaccio, a Riga, in Lettonia. La partita d'esordio vede gli azzurri opposti alla Germania, alle 15.15 con diretta su Dazn.Si comincia a giocare al termine di un raduno di preparazione costellato di problemi, soprattutto per i numerosi casi di contagio da Covid-19, che hanno falcidiato la rosa di giocatori e costretto a casa anche il...