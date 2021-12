VOLLEY

Ankara Pronostici rispettati: sarà Prosecco Doc Imoco Conegliano - Vakifbank Istanbul la finale del Campionato mondiale per club che vivrà la sua apoteosi oggi domenica ad Ankara. Dopo la finale per il bronzo alle 13 tra Fenerbahce Istanbul e Minas Itambé (squadra allenata dal trevigiano Nicola Negro), alle 16.30 in diretta su Sky Sport Uno e Volleyballworld.tv andrà in scena la sfida stellare tra le pantere trevigiane, iridate uscenti, e il Vakif di Giovanni Guidetti, battuto al tie-break sia nella Superfinal di Champions League dello scorso 1° maggio a Verona sia nella leggendaria semifinale del Mondiale 2019, con l'Imoco che annullò una caterva di matchball turchi conquistando la finale poi vinta contro l'Eczacibasi. Ieri ad Ankara Paola Egonu, festeggiatissima per il suo 23esimo compleanno, è stata la top scorer della semifinale portata a casa in rimonta contro il Minas, squadra autrice di un'ottima partenza, capace quasi di intimorire le pantere che si sono trovate a rincorrere le brasiliane, vincitrici del primo set grazie a una prova gagliarda proseguita anche per buona parte del secondo parziale, quando il Minas si è ritrovato tra le mani un setball preziosissimo visto che avrebbe potuto dare alle ragazze di Negro ben due set di vantaggio. La differenza l'ha fatta, ancora una volta, Egonu, che prima ha annullato la palla set, poi ha firmato l'ace che il setball l'ha dato a Conegliano. Un errore in attacco del Minas ha significato l'1-1, con tutto praticamente da rifare. C'era curiosità per vedere se il Minas sarebbe riuscito a mantenere i ritmi indiavolati dei primi due set, e invece la Prosecco Doc Imoco, con Sylla stabilmente in campo al posto di Plummer, ha trovato già all'inizio del terzo set il break che le ha consentito di comandare le operazioni per tutto il resto del parziale, di fronte a una squadra brasiliana in riserva. Conegliano è partita meglio anche nel quarto e nonostante qualche disattenzione è riuscita a tenere sempre a distanza di sicurezza le avversarie e a chiudere con Sylla al secondo di 6 matchball.

La capitana della nazionale italiana ha commentato così il successo: «Loro non avevano molto da perdere e l'hanno dimostrato giocando all'arrembaggio, attaccandoci da tutte le parti e mettendoci in difficoltà all'inizio. Noi siamo state brave a non perdere la testa e a reagire riprendendo in mano la situazione. La finale? Ora ci riposiamo un po' e poi ci prepariamo», chiosa Sylla. Secondo Egonu «questa semifinale è stata una partita davvero tosta, ma sono contenta perché abbiamo reagito alla difficoltà di squadra, abbiamo combattuto con grinta e carattere portando a casa il risultato. Ora recuperiamo le energie perché contro il Vakifbank ci aspetta un'altra battaglia».

Luca Anzanello

