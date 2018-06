MONDIALE, IL VIA IN PUNTA DI DITO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RACCONTOMOSCA Finisce 5-0 senza sorprese, la Russia stritola l'Arabia Saudita, Putin può pronunciare in mondovisione il discorso in cui assicura che il suo è un Paese «aperto, amichevole e ospitale», la maggioranza dei connazionali presenti allo stadio lo acclama anche se c'è qualche raro fischio. Unici imprevisti: l'attivista gay inglese Peter Tatchell arrestato qualche ora prima vicino alla piazza Rossa perché protestava per le «torture degli omosessuali in Cecenia» e il dito medio alzato in favore di telecamera della vera stella...