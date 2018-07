MONDIALE, IL GIARDINO DELL'EDEN

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSMOSCA L'hanno nominato secondo migliore giocatore del Mondiale, ma forse il più bravo è stato lui. Edin Hazard non ha sbagliato una partita: record di dribbling, sempre utili a creare superiorità numerica, tre gol e due assist, ogni volta che il pallone passava dalle sue parti si accendeva il segnale di pericolo per le difese avversarie. Il Pallone d'oro russo è stato assegnato a Modric, un riconoscimento a lui, ma anche alla Croazia: se ad arrivare in finale, con un tabellone diversamente mescolato, fosse stato il Belgio, pure la...