VOLLEY

Un avvio in fanfara per le Pantere dell'Imoco Conegliano al Mondiale per club in Turchia. Ad Ankara nella partita d'esordio si sono imposte nettamente al Fenerbahçe.

Il primo set è stato giocato magistralmente dalla squadra di Santarelli: Egonu e Plummer in evidenza con una grande varietà di colpi. Fulminanti le battute di Courtney, e il divario diventa incolmabile (15-7). Nel secondo parziale le turche entrano in partita e l'Imoco commette errori. Ma nel finale Frosini si distingue per l'ottimo servizio che permette a Folie di firmare il 24-22. Ci pensa poi Egonu a mettere in cassaforte il 2-0. Nel terzo parziale il turno al servizio di Egonu determina il primo sostanzioso vantaggio per Conegliano: 9-4. Ma le turche riescono ad avvicinarsi fino al 24-23, rischiando di riaprire il match.

Conegliano non ci sta, assolutamente. Vuole chiudere a ogni costo la partita sul 3-0, evitare di spendere ulteriori energie che potrebbero risultare fondamentali nei prossimi giorni. Non serve però pregare Paoletta Egonu che chiude da par suo 3-0 una partita dominata dalle Pantere di Conegliano anche nei momenti di miglior gioco da parte del Fenerbahçe.

