Mondiale addio, slitta ancora il ritorno in pedana di Martina Favaretto. Brutte notizie per la fiorettista delle Fiamme Oro e del Circolo Scherma Mestre che, dal 1. al 9 aprile, sarebbe stata la favorita numero uno per la conquista del titolo iridato Under 20 nella kermesse che si svolgerà a Il Cairo. La Federscherma, infatti, ha deciso all'unanimità che l'Italia non volerà in Egitto e non prenderà parte ai Campionati del Mondo Cadetti e...