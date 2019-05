Monaco amara per Cecchinato Slitta Berrettini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISMONACO Baviera amara per Marco Cecchinato sconfitto in semifinale dal semisconosciuto cileno Christian Garin, n.47 Atp, che comunque l'altro ieri aveva «fatto fuori» anche il n.3 del mondo Alexander Zverev. Per conoscere l'avversario che si troverà di fronte nella finale del «Bmw Open», torneo Atp 250 in corso sulla terra rossa di Monaco di Baviera, dovrà però attendere oggi, visto che la pioggia ha impedito di giocare la seconda semifinale, tra Matteo Berrettini e lo spagnolo Roberto Bautista Agut: si gioca alle 11.Non ci è...