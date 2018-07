MOLINARI: «ORA LA RYDER CUP»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOIl giorno dopo il trionfo di Carnoustie, Francesco Molinari fa ancora un po' fatica a prendere consapevolezza di aver ottenuto un risultato che entra nella storia dello sport italiano. Già, perché il British Open è uno degli eventi simbolo a livello internazionale, autentico mito per tutti i golfisti, per i quali sollevare la Claret Jug, trofeo simbolo del Championship, resta uno dei sogni più grandi, che il trentacinquenne piemontese ha coronato, primo italiano di sempre a far suo un Major. «Questo è un successo speciale,...