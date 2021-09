Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GOLFROMA È la prima grande tappa di avvicinamento alla Ryder Cup del 2023 e il green romano del Marco Simone, nel comune di Guidonia, si presenta con tutte le carte in regola per garantire spettacolo ed emozioni. Parola di Francesco Molinari, il due volte vincitore dell'Open d'Italia, che cerca proprio in queste calde giornate romane il giusto punto di appoggio per rilanciarsi e tornare a essere quello che era un tempo e che oggi, purtroppo,...