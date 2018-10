Molinari, da campione timido a Messia del golf

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOPARIGI Italiano, ma anche un po' londinese. Anzi no, europeo. Nulla, per Francesco Molinari, vale quanto poter gridare «Europa» avvolto da un tricolore, festeggiando la conquista della Ryder Cup da assoluto protagonista. Le sue gesta hanno fatto il giro del mondo e adesso il golfista azzurro si prende le luci della ribalta e si scopre Messia del green, secondo la definizione dell'Equipe, mediaticamente impazzita per la vittoria del Vecchio Continente.«Sentire inneggiare a Europe, Europe tanti tifosi delle più diverse nazioni,...