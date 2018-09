Molinari batte Woods L'Europa rimonta gli Usa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GOLFFrancesco Molinari trascina il Team Europa nella prima giornata della Ryder Cup, al via ieri nella cornice del Golf National di Parigi. La coppia composta dal piemontese e dall'inglese Tommy Fleetwood è stata la sola a conquistare due successi, contribuendo alla grande al 5-3 con il quale si è conclusa una prima giornata da ricordare, perché mai nella storia della Ryder gli europei avevano conquistato il successo in tutti i quattro match giornalieri dei foursome (gara a coppie con una sola pallina per squadra). Un capovolgimento...