Mogliano sprofonda, Calvisano dilaga

ECCELLENZAÈ durato una notte il primato del Femi Cz Rovigo. Ieri, infatti, in uno dei due posticipi dell'ottavo turno, il Calvisano è tornato al comando travolgendo la Lazio con 8 mete e solo una al passivo. Partita equilibrata nel primo tempo, chiuso sul 14-10, poi nei primi 9' della ripresa Calvisano è scappato segnando la terza e la quarta meta e la partita non ha più avuto storia. Severa sconfitta, invece, per il Mogliano, battuto a Reggio Emilia in una sorta di sfida per evitare l'ultimo posto in graduatoria. Mogliano ha subìto 5...