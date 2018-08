MODRIC LONTANO DALL'INTER AL MILAN ARRIVA BAKAYOKO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CALCIOMERCATOIl mercato italiano delle big ruota intorno ai nomi di Modric e Milinkovic Savic. L'Inter - ieri sera vittoriosa a Madrid - non ha ancora rinunciato all'idea del gran colpo del croato, ma il rilancio del Real la costringe a battere strade alternative. Una pista porta in Francia, a Lilla e a Thiago Maia che nel Santos era stato offerto ai nerazzurri dall'agente Durante, profondo conoscitore del calcio carioca. I nerazzurri stringono pure per Keita Balde, che domani sarà a Milano per firmare il contratto. Al Monaco andranno 5...