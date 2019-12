Missione triveneta in Kurdistan trova 10 bassorilievi assiri

LA RICERCA

Dieci bassorilievi escono dalla roccia e dal tempo. Erano rimasti per 2800 anni nascosti nel cuore di una collina che si trova nel Kudistan irakeno. Raccontano di un re assiro, forse Sargon II e, a livello storico, rappresenta una scoperta epocale. A firmarla una team di ricercatori che fa capo all'Università di Udine la quale, dal 2012 nell'area dei monti Zagros, segue il progetto italo-curdo denominato Terre di Ninive. Tra i venti specialisti che hanno partecipato alla scoperta vi è un buon gruppetto di veneti. Capofila e direttore è Daniele Morandi Bonacossi nativo di Malo (Vicenza) e padovano d'adozione - ordinario di Archeologia del Vicino Oriente nell'ateneo friulano.

LA SQUADRA VENETA

Nel team, che è orgoglio italiano, tra gli operativi ci sono alcuni veneti. Risponde al nome di Giancarlo Garna, archeologo bellunese da anni attivo nella lotta al traffico illegale dei beni culturali, lo storico collaboratore di Morandi. È nativo di Vittorio Veneto, Alberto Savioli, topografo ed esperto di sistemi informatici e droni, autore delle riprese del video-documento che da qualche giorno sta girando sul web e su whatsapp. Veneziana di Mira è la disegnatrice dei vari pezzi raccolti durante gli scavi, Lisa Girotto. Viene da Verona il filologo Luigi Turri che si occupa della logistica e dell'organizzazione della missione archeologica che è ancora in corso. Infine milanese di nascita, ma padovana di adozione, è la restauratrice Isabella Finzi Contini.

LA SCOPERTA

Non solo feroci guerrieri. Gli assiri erano dei grandi nell'ingegneria idraulica. Tant'è che la campagna archeologica è indirizzata proprio a mettere allo scoperto canali di irrigazione ed acquedotti. Già negli anni Settanta, scavando dentro i canali, si erano intravisti tre rilievi, altri sei vennero individuati, nel 2012: tutti portati alla luce, insieme al decimo ed ultimo, nell'agosto 2019. Ora re Sargon e la processione di dei che hanno alla base gli animali di riferimento sono lasciati soli, fino all'estate prossima. Spiega Morandi Bonacossi: «Per prevenire danni da vandalismi o da gelate e nevicate, visto che nella zona si va spesso sotto zero, a fine ottobre, prima della ripartenza per l'Italia, abbiamo ricoperto i rilievi con geo tessuto e con terra». Chi cerca facile profitto non manca. «Nel maggio 2019 è ancora il capospedizione a raccontare - uno scavo clandestino era stato bloccato dalle locali forze dell'ordine, ma un rilievo fu ugualmente danneggiato». Puliti e consolidati nei frammenti i rilievi ora sono al sicuro. Attendono, dopo le analisi chimico-fisiche, il restauro. «Prima occorre studiare lo stato conservativo, capire quali biocidi servano per licheni e funghi. Bisogna, inoltre, fare un'analisi petrografica». A chi è tornato rimane l'indelebile entusiasmo, la commozione quasi. Sintetizzata dalle parole di Giancarlo Garna: «Veder riapparire, a poco a poco, prima le teste e i corpi degli dei e poi gli animali su cui poggiavano, perfetti in ogni loro dettaglio. Difficile da esprimere, impossibile da dimenticare l'emozione». La ricerca scientifica, compresa l'archeologica, ha un costo: Cinquanta operai locali da pagare, vitto e alloggio, biglietti aerei per il team». Questa la premessa di Daniele Morandi che lancia un invito a istituzioni, enti, imprenditori del Veneto: «Alle missioni archeologiche servono finanziamenti. Benvenutissimi, quindi, coloro i quali si aggiungeranno a chi già ci dà sostegno». Il direttore della campagna di scavi fa l'elenco: Ministero degli affari esteri, Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Agenzia italiana per la Cooperazione e lo sviluppo, ArcheoCrowd.

Daniela De Donà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

