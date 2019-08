Missione carioca a Milano: 3 milioni per Balotelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il vicepresidente del Flamengo Marcos Braz, il ds Bruno Spindel ed il legale del club Marcos Motta sono partiti per l'Italia dall'aeroporto Tom Jobim di Rio de Janeiro. Obiettivo dei tre è cercare di concludere positivamente la trattativa che porterebbe Mario Balotelli al club carioca, facendo dell'ex interista quell'attaccante che il tecnico del Jorge Jesùs chiede a gran voce. L'offerta da sottoporre a Balotelli è di tre milioni di euro a stagione (lo stesso stipendio dell'interista Gabigol, tornato in prestito in Brasile) per un accordo...