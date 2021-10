Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Miseria e nobiltà, è sempre la stessa storia. Sul limitare del burrone, le gambe in croce, il Sassuolo in vantaggio e più volte vicino al raddoppio, l'arbitro e il Var che anche stavolta ne hanno combinata un'altra, Simone Inzaghi ha saccheggiato la panchina: come un allenatore di hockey su ghiaccio che cambia la linee, il tecnico dell'Inter ha inserito quattro nuovi giocatori in un colpo solo, come solo i campioni d'Italia possono...