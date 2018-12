MISCHIA PER IL SEI NAZIONI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA«Vincere questi due derby di fila ci farebbe compiere un balzo super in classifica. Ma dirlo è facile, farlo sul campo è un'altra cosa». Braam Steyn a 26 anni sta vivendo forse la migliore stagione della carriera. Il terza linea del Benetton, erede di Parisse con la maglia numero 8 della Nazionale, ha sorpreso per la sua costante presenza a tutto campo: sostiene, sfonda, segna. Inesauribile. Con il ritorno del capitano dell'Italia la concorrenza aumenterà. E oggi a Parma iniziano i trial per il Sei Nazioni. Occasione per...