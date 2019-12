MISCHIA PADRONA, BALZO TREVISO

RUGBY

TREVISO Il Benetton ha concesso il bis e nonostante sia stato costretto a giocare in 14 per oltre un'ora, a causa di un cartellino rosso comminato a Brex al 18' per placcaggio pericoloso su Boni (parità numerica solo dal 35' al 45' per il giallo dato a Elliott), di fronte a 5mila persone (tutto esaurito), ha vinto anche il secondo derby stagionale con le Zebre e riaperto la corsa ai playoff. Treviso ha acciuffato il Cardiff e accorciato sensibilmente il distacco sul Connacht, ma per capire ancor meglio la situazione del girone B, basti pensare che in 4 punti ci sono ben 4 squadre e la vetta non è tanto più avanti.

ZEBRE ANNICHILITE

Treviso ha giocato soprattutto con il pack, ovvio con un uomo in meno nei trequarti, e con il drive da touche, la sua arma migliore, ha segnato quattro delle sei mete con le quali ha annichilito la franchigia federale delle Zebre. Che il Benetton avesse impostato il suo gioco sul raggruppamento avanzante lo si era capito scorrendo i nomi dei giocatori di mischia nel XV di partenza con 4 saltatori puri e uno in appoggio, Pettinelli, il quale ha originato con una sua cattura la seconda delle 4 mete da drive (3 di Faiva e una di Makelara) e il campo l'ha dimostrato ampiamente. Il maul ha schiantato le Zebre che nulla hanno potuto contro l'organizzazione, praticamente perfetta, del Benetton. Nel primo tempo la partita è vissuta su continui sorpassi e contro sorpassi, tant'è che per 5 volte è cambiato il padrone, tuttavia il Benetton ha fatto vedere qualcosa in più delle Zebre e ha chiuso il parziale avanti 17-13.

Nella ripresa, le Zebre sono riuscite ad andare quasi subito in vantaggio ma sarà l'ultimo sorpasso del match. In un quarto d'ora, dal 50' al 65', segnando tre mete e piazzando un parziale di 19-0, il Benetton ha praticamente archiviato la pratica. Ha doppiato le Zebre (36-18) e acquisito il massimo vantaggio della giornata (+18), dominando ancora con il pack ma deliziando anche con un bel gioco di movimento, grazie a una prodezza di Keatley che dopo l'ennesima touche vinta dal Benetton in attacco, ha visto un buco e si è lanciato eludendo il placcaggio di Bisegni. Partita archiviata già a un quarto d'ora dalla fine ed era chiaro che lo spettro di un possibile recupero dell'avversario, cosa accaduta più volte in questa stagione, non faceva parte del copione di ieri pomeriggio. Troppo importante la posta, ma soprattutto l'egemonia in campo italiano per farsi scappare una simile occasione. A una manciata di minuti dalla conclusione, le Zebre sono riuscite a segnare la quarta meta, un po' rocambolesca, con il Benetton che ha conquistato una touche in difesa ma ha perso il possesso, permettendo a Sisi di avventarsi sulla palla. Ma il derby numero 18 e, soprattutto, la vittoria numero 14 del Benetton nelle sfide italiane, erano già in archivio. «L'unica cosa che un tecnico non può allenare, è il carattere e il cuore che i ragazzi mettono sul campo ha detto a fine partita Marco Bortolami, tecnico della touche del Benetton il drive è un aspetto del nostro gioco nel quale ci sentiamo molto sicuri. Noi possiamo insegnare l'organizzazione ai ragazzi ma sono loro che poi devono metterci l'attitudine e penso che oggi questo sia stato un aspetto fondamentale per il successo. Un applauso agli avanti ma anche a chi, in precedenza, ha permesso di poter arrivare a giocare in quella situazione e anche alla volontà di voler andare in touche quando abbiamo avuto dei calci di punizione che magari, secondo logica, sarebbero stati da piazzare. Abbiamo cercato il bersaglio grosso e siamo stati premiati».

Ennio Grosso

