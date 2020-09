MOTOGP

Italiani, popolo di santi, poeti navigatori. E anche piloti, fenomeni in equilibrio precario. Le due ruote che muovono un'anima - come dice un vecchio adagio - nell'anno della devastazione per una pandemia capace di travolgerci, diventano simbolo di una rinascita che abbiamo mostrato al mondo intero in realtà ben più dure ed importanti. Lo sport delle motociclette che, alla Prima nel nostro Paese, racconta la definitiva consacrazione di Franco Morbidelli, campione costretto a rialzarsi dalle avversità della vita più volte, vincitore della sua prima gara in MotoGP, ma non solo. È la domenica del ritorno di un Francesco Bagnaia zoppo su quel podio conquistato con la stampella, di quel Valentino Rossi mai domo nonostante un terzo gradino sfuggito all'ultimo. È stata anche la domenica anche di Andrea Dovizioso, primo nel mondiale tra difficoltà e avversità. E poi quei tre giovani moschettieri che portano il nome di Marini, Bezzecchi, Bastianini.

TRIONFO STORICO

Casco in testa contro il razzismo, con tratti simpatici che uniscono la forza del messaggio con la leggerezza del suo carattere. Morbidelli è così, un tipo dai toni bassi, mai accesi, anche quando vedeva la luce dei riflettori posarsi sul suo compagno Quartararo. Lui non si è fatto mai travolgere. Ha continuato a seguire il suo cammino, nonostante una Yamaha inferiore tra le quattro schierate in pista. E a Misano ha surclassato tutti i suoi avversari. È partito davanti insieme al suo maestro, Rossi, per poi passarlo ed iniziare a correre leggiadro senza mai voltarsi indietro. Lontano, sempre più lontano tanto che le telecamere quasi si dimenticano di lui, mentre dietro è un tripudio di duelli e recuperi. Corre in solitaria, davanti a tutti, martellando un ritmo insostenibile, fin sotto la bandiera a scacchi. Una vittoria dal sapore dolce, con uno sguardo in alto al papà che non c'è più, ed il volto stralunato di chi vuole assaporare quelle sensazioni, abbracciando proprio Pecco Bagnaia, secondo al traguardo al rientro dopo una frattura alla tibia ed al perone di Brno.

PECCO C'È

Francesco, che campione come Franco lo è stato in Moto2, è partito in ottava posizione. Sembrava una corsa in sofferenza, e nessuno gli avrebbe imputato nulla. Ed invece, sorpasso dopo sorpasso, Bagnaia ha condotto la sua Ducati fino a lottare per il podio, contro Rossi e Mir. Più forte della stanchezza, del dolore, della sfortuna, delle critiche di un primo anno da rookie psicologicamente devastante, Bagnaia ha confermato tutto il suo talento con traiettorie pennellate da traversi in staccata. Una festa doppia che poteva essere tripla, non fosse stato per quel giovane diavolo di Mir che, con una Suzuki in grande spolvero, attacca Rossi all'ultimo passaggio al Tramonto e lo infila. Valentino mastica amaro, ma mai come ieri, ha dimostrato la relatività dei suoi quarantuno anni. Ha lottato, corso, attaccato e difeso come nei suoi giorni migliori. La scelta della Media anteriore ha pagato, ma non a sufficienza. Eppure, mai come quest'anno Valentino potrebbe lottare per questo incerto campionato, tanto più che ora in testa c'è un altro italiano, quel Dovizioso che però ha chiuso solo settimo. Andrea da Forlì, nel suo anno più buio con i colori di Borgo Panigale, resiste e conquista, evitando di sbagliare al contrario di Quartararo che alla curva del Rio, butta alle ortiche il primo posto mondiale.

CLASSE DI MEZZO OCCUPATA

Una domenica italiana che già prima, nella Classe di Mezzo, era riuscita a splendere grazie a Luca Marini, Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini. Una corsa conquistata da Luca al culmine di un duello con il proprio compagno in SKY-VR46 degno dell'epica motociclistica: l'incrocio al Curvone di Misano, o lo scambio al Tramonto rimarranno impressi nella mente degli amanti di questo sport per anni. E insieme alle loro sfide, anche le pennellate nella guida di Enea Bastianini, nel cui repertorio va inserito anche un salvataggio degno del miglior Marquez. Un trittico sul podio che fa il paio in classifica mondiale. Piloti dunque, artisti su due ruote che hanno reso grande la nostra domenica. È stata la nostra festa, dopo mesi di attesa e sofferenza.

Flavio Atzori

