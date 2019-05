Mirano-Salzano: è bella, Lido esce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKET MINORESaluta i playoff la VirtusLido Abitare Venezia, sconfitta anche in gara2 dei quarti di finale dal Roncade e costretta quindi ad abbandonare i sogni di promozione. Davanti al proprio pubblico, i lagunari vengono superati nettamente dalla formazione trevigiana (58-86 il finale per gli ospiti), al termine di un match mai veramente in discussione al contrario di gara1, nella quale la Virtus era rimasta in partita sino alla sirena, illudendo che il return-match del Pala Olivi potesse rimettere la serie in equilibrio per poi giocarsi...