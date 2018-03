Miranda lancia il Brasile in Russia, Spagna ripresa dalla Germania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il Brasile fa le prove generali in vista dei Mondiali battendo a Mosca una Russia in difficoltà. I verdeoro si impongono per 3-0 segnando fra il 53' e il 66' con l'interista Miranda, l'ex nerazzurro Coutinho su rigore e il suo attuale compagno al Barcellona Paulinho. Buona la prova dello juventino Douglas Costa. Nell'intenso venerdì di amichevoli internazionali, finisce in parità la supersfida di Duesseldorf: Spagna avanti al 6' con l'attaccante del Valencia Rodrigo Moreno, pari di Muller al 35'. Ad Amsterdam l'Inghilterra ha la meglio...