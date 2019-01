MINOZZI, MAGIA AL POTERE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYKing of pain, re del dolore cantavano i Police (C'è una macchia nera nel sole di oggi..). Potrebbe essere la colonna sonora dell'incoronazione di Matteo Minozzi, 22 anni, a miglior giocatore italiano di rugby del 2018. Il padovano (scuola Valsugana) ha trionfato con un netto distacco nel tradizionale referendum del Gazzettino tra gli allenatori del Pro14 e del Top12, dopo il secondo posto del 2017 alle spalle di Ferrari. Un anno da re per le qualità mostrate in campo nei primi 6 mesi del 2018, e di dolore per le sofferenze nella parte...