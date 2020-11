NOTIZIARIO

L'ultimo match di Sei Nazioni perso 34-5 contro l'Inghilterra ha come strascico due infortuni per io trequarti azzurri. L'estremo Matteo Minozzi, uscito sanguinante dopo uno scontro di gioco, ha riportato la frattura delle ossa nasali. L'ala Edoardo Padovani, sostituito nel primo tempo, ha subito una lesione muscolare alla gamba destra. Le condizioni di entrambi verranno valutate nei prossimi giorni. Sono a rischio per la Nations Cup. Le convocazioni dell'Italia per il primo match con la Scozia saranno domani, il raduno a Roma da giovedì.

DONNE. A Parma l'Italia femminile è stata demolita per 54-0 (8 mete) dall'Inghilterra nel recupero del 5° turno dei Sei Nazioni. Le inglesi conquistano il secondo Grande Slam consecutivo. Le azzurre devono recuperare il 5 dicembre la gara contro la Scozia, valevole per il 4° posto finale e la qualificazione alla Coppa del mondo. Altro recupero Francia-Galles. La classifica: Inghilterra 27, Francia 13, Irlanda 13, Italia 4, Scozia 3, Galles 1.

RANKING. Le vittorie al Sei Nazioni fanno guadagnare un posto a Francia e Scozia ai danni di Irlanda e Galles. Italia sempre 14ª. La top 10: 1) Sudafrica, 2) Nuova Zelanda, 3) Inghilterra, 4) Francia, 5) Irlanda, 6) Australia, 7) Scozia, 8) Galles, 9) Giappone, 10) Argentina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA