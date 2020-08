(e.t.) Cento milioni per il Napoli, ad un passo dalla doppia cessione di Allan (Everton) e Koulibaly (Manchester City). E altri 200 disponibili per Juve, Inter e Roma, in trattativa con le società inglesi interessate all'acquisto di alcuni esuberi di lusso. Anche in un calciomercato contrassegnato dall'emergenza Covid-19, la Premier va ancora in soccorso della serie A. Del resto la sessione estiva è ripartita proprio con le spese folli del Chelsea: dopo Ziyech e Werner, i Blues si apprestano a chiudere Havertz (Bayer Leverkusen) sulla base di 100 milioni. Il giovane fantasista sarà il calciatore tedesco più pagato di sempre. Un altro record quindi per la Premier, che anche quest'anno aggiungerà alla collezione un altro colpo top: Koulibaly. Il City è pronto a ritoccare l'ultima offerta da 65-70 milioni e ad accontentare così De Laurentiis, che per il suo roccioso centrale partiva da una valutazione di 90 milioni. Poi sarà il turno di Allan: il brasiliano (30 milioni) è ad un passo dall'Everton di Ancelotti. Pure la Juventus è attivissima sul fronte uscite. Sono in corso dei dialoghi con lo United per Douglas Costa, mentre Alex Sandro è stato offerto al Chelsea e al Wolverhampton. Frequenti i contatti anche sull'asse Milano-Londra. Con l'Inter decisa a cedere Skriniar (60 milioni), nel mirino dello United, e il Milan immerso nell'affare Bakayoko con il Chelsea.

