Milinkovic-Savic, tempo scaduto

L'ultimatum è... scaduto: ora la promessa di Lotito a Simone Inzaghi va solo mantenuta: se entro domenica non arriveranno proposte serie, Milinkovic-Savic resterà con noi. Il patto tra il numero uno e l'allenatore. E non solo non sono arrivate proposte indecenti e multimilionarie, ma il serbo ieri ha anche giocato dal primo minuto contro il Borussia Dortmund per quelle che sono sembrate a tutti gli effetti le prove generali della gara di campionato col Napoli. E il presidente laziale, direttamente da Cortina, non si smuove e per il terzo...