Milinkovic, l'operazione a fari spenti tentata dall'Inter

IL MERCATOROMA Riparte la giostra su Milinkovic. E a farla girare ancora più veloce, oltre alla Juve e al ManUnited, ci si è messa anche l'Inter. La società nerazzurra, in gran segreto, ma anche con l'incubo del fairplay finanziario, fa i conti ed è pronta a piombare sul centrocampista serbo. E cercare di superare le dirette concorrenti. Il club di Suning da settimane lavora all'ultimo grande colpo e dopo aver tentato con Vidal e in attesa di quello che accade a Madrid con Modric, avrebbe attivato un tavolo per tentare d'inserirsi per il...