LE TRATTATIVE

MILAN Nainggolan torna al Cagliari fino a giugno. Il ritorno del Ninja in Sardegna, con stipendio pagato in parte dall'Inter, non può ancora essere ufficializzato ma è cosa fatta, per la gioia del giocatore e anche del presidente del club sardo, Giulini.

Intanto l'Atletico Madrid ha rescisso il contratto che lo legava a Diego Costa fino al 30 giugno del 2021. L'ispanico-brasiliano è ora svincolato, e avrebbe già avuto contatti con l'Arsenal. Potrebbero farci un pensierino Juve e Inter, che però per l'attaccante di scorta si orienteranno per una soluzione meno dispendiosa, come Llorente per i bianconeri e Pellè (che lascerà la Cina) per i nerazzurri.

Tornando a Diego Costa, nell'accordo di rescissione i colchoneros hanno inserito una doppia clausola. Nel caso in cui il centravanti dovesse legarsi al Real Madrid, al Barcellona o al Siviglia sarebbe costretto a pagare una penale di 15 milioni. L'Atletico otterrebbe, invece, un indennizzo di 5 milioni se Diego Costa firmasse per una società che si è qualificata per gli ottavi di Champions. Per sostituirlo l'Atletico ha trovato l'accordo con Milik, e ora deve fare altrettanto con il Napoli: il problema è che De Laurentiis non recede dalla richiesta di 15 milioni, cifra che gli spagnoli non sono disposti a pagare per un calciatore in procinto di svincolarsi.

E a proposito di attaccanti, Scamacca è un altro protagonista di questa sessione di mercato invernale. Piace a Milan, Fiorentina e Roma, ma tutto passa dal Sassuolo che non lo vuole cedere per meno di 20 milioni. Se il Genoa, che lo ha in prestito fino a giugno, decidesse di dare il via libera per la cessione, avrebbe poi bisogno di una nuova punta: è complicata l'operazione ritorno di Piatek (sul quale c'è anche la Fiorentina), mentre con l'Atalanta c'è stato un sondaggio per Lammers, e dal Belgio riemerge la candidatura di Krmencik, bomber della Repubblica Ceca e del Bruges.

CAICEDO PARTE

A Formello Caicedo ha ribadito al tecnico Simone Inzaghi l'intenzione di lasciare la Lazio: la Fiorentina è sempre interessata, e continua a proporre un scambio con iraghi, che gioca in un ruolo dove la Lazio ha bisogno di un rinforzo.

In casa Milan tiene sempre banco la vicenda del rinnovo di Donnarumma che, tramite l'agente Raiola, chiede 10 milioni all'anno contro i 7 proposti dalla società. Inoltre il portiere milanista avrebbe chiesto anche il rinnovo del contratto del fratello Antonio, attuale terzo portiere dei rossoneri. Per il rinforzo in avanti si sono fatte difficili le piste che portano a Jovic del Real Madrid e ad Edouard, per il quale il Celtic chiede 30 milioni di euro.

