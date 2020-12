MILANO Var e pali frenano la rincorsa del Milan. A San Siro il Parma si fa recuperare da 0-2 a 2-2, come già era successo a fine ottobre contro l'Inter. Segnale di quanto, in questa stagione, San Siro non porti totalmente fortuna agli emiliani. I rossoneri evitano la prima sconfitta in campionato. L'ultimo ko è quello, al Meazza, contro il Genoa l'8 marzo (1-2). Prima del lockdown. Poi, il Milan non ha più perso. Se non in Europa League (e sempre in casa) contro il Lille (0-3, il 5 novembre). Così adesso sono 23 i risultati utili consecutivi in campionato.

VAR NEMICO

Stefano Pioli sceglie Brahim Diaz, mandando in panchina Hauge. Calhanoglu si sposta a sinistra, mentre Rebic prende posto in attacco, in attesa del ritorno di Ibrahimovic dall'infortunio. Da parte sua, Fabio Liverani punta su Karamoh e Gervinho a supporto di Cornelius. Dopo una manciata di minuti, il Milan perde Gabbia in un contrasto proprio con il centravanti danese.

Il difensore si tocca il ginocchio sinistro ed è costretto uscire (continua la maledizione dei centrali rossoneri, ruolo nel quale il Diavolo è scoperto). Al suo posto entra Kalulu, che ha ben impressionato a Praga contro lo Sparta nell'ultimo turno dei gironi di Europa League. Appena entrato, però, Kalulu non chiude sul cross di Gervinho, in area Kessie concede troppa libertà a Hernani che di piatto insacca. Il Milan pareggia con Castillejo, ma interviene il Var che annulla per un fuorigioco dello spagnolo. Poco prima dell'intervallo, i rossoneri sfiorano il pari. Prima centrano l'incrocio con Brahim Diaz, poi un palo con Calhanoglu nel proseguo dell'azione. Ma la sfortuna continua. Perché su punizione il fantasista turco colpisce il terzo legno della serata. E a inizio ripresa addirittura il quarto.

BOTTA E RISPOSTA

Il Parma è in difficoltà, è assediato. Gli emiliani non riescono nemmeno a organizzarsi. È un continuo assalto del Diavolo. Ma nel suo momento migliore il Milan subisce il raddoppio avversario con un colpo di testa di Kurtic. Sembra finita, ma due minuti dopo arriva il gol di Theo Hernandez sugli sviluppi di un corner. E al 91' il pari sempre di Theo. Il Milan frena (Inter a -3 e Napoli e Juventus a -4), ma Paolo Maldini, direttore tecnico del club di via Aldo Rossi, predica comunque calma: «Noi facciamo altri tipi di calcolo, sulla quinta in classifica. Se non dovessimo vincere, non sarà un dramma. Abbiamo la leggerezza di essere lì. Non dico per caso, ma con altre aspettative iniziali. Noi abbiamo preso giocatori con grandi potenziali, cerchiamo di dargli una mentalità vincente. La telefonata estiva a Pirlo? Quest'estate non sapevo neanche se sarei rimasto (ride, ndc). L'ho chiamato per complimentarmi per il suo incarico dell'Under 23, come battuta gli dissi non sarà che vai a Torino per allenare la prima squadra».

Salvatore Riggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA