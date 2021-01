MILANO Una rivincita così non se la sarebbe mai immaginata. Ma a decidere il derby è proprio Eriksen con un gran gol su punizione. Passa l'Inter che ora affronterà la vincente di Juventus-Spal (in campo stasera). Al di là del risultato, Ibrahimovic è il protagonista in negativo del match. Segna, insulta Lukaku e si fa espellere, mandando in difficoltà i rossoneri. La sfida tra i due si incendia sul finire del primo tempo dopo un fallo di Romagnoli sul belga, che si arrabbia e risponde a una provocazione di Zlatan («Vai a fare i tuoi riti vodoo di m da un'altra parte, piccolo asino», la presunta frase incriminata che fa riferimento a quando il centravanti interista diede addio all'Everton per firmare col Chelsea). Da ricordare, inoltre, che i due hanno giocato sette partite assieme al Manchester United nel 2017-2018 (e già all'epoca, a dire il vero, non correva buon sangue tra i due). Entrambi vengono ammoniti (Romelu era diffidato), ma la lite prosegue anche mentre le squadre entrano nel tunnel che portano agli spogliatoi. Poi nella ripresa lo svedese si fa buttare fuori per un secondo giallo (fallo su Kolarov). Terminando anzitempo il match. Al di là di un episodio che macchia il derby, sorride l'Inter, che si rifà del derby perso a ottobre e adesso ha l'obbligo di lottare fino alla fine per il campionato e per la Coppa Italia. Se da una parte Antonio Conte può ritenersi soddisfatto per la rimonta vittoriosa, dall'altra parte Stefano Pioli deve ritrovare una squadra che mentalmente rischia di uscire a pezzi.

BOTTA E RISPOSTA

È una bella gara, avvincente. L'Inter fa girare il pallone in mezzo e cerca di sfruttare i due esterni, Darmian e Perisic, mentre il Milan è veloce nelle ripartenze e cerca di non isolare Ibrahimovic, come era invece accaduto contro l'Atalanta. La sfida nella sfida inizia con un tiro di Lukaku respinto da Tatarusanu, poi è Ibrahimovic a sbloccare il risultato con una conclusione che sbatte sul palo ed entra. La scelta di far entrare Hakimi a inizio ripresa è azzeccata. I nerazzurri sono più pericolosi e pareggiano con un rigore di Lukaku (assegnato da Valeri, dopo aver visionato il Var, per un fallo di Rafael Leao su Barella). In pieno recupero raddoppiano con Eriksen.

Come era già successo il 17 ottobre scorso, nel derby di campionato vinto dai rossoneri 2-1, anche ieri sera fuori da San Siro ci sono stati degli assembramenti. Come si può vedere in molti video che circolano sul web, circa 1.500 tifosi nerazzurri si sono presentati all'esterno dello stadio per attendere l'arrivo del pullman interista e sostenere i giocatori con cori e fumogeni.

Intanto, Conte è stato squalificato due turni dopo il rosso a Udine per le frasi rivolte all'arbitro Maresca (il technical manager Lele Oriali sconterà, invece, un turno di stop). Per le gare contro Benevento (30 gennaio) e Fiorentina (5 febbraio) ci sarà Cristian Stellini in panchina. «Sono tensioni che fanno parte del calcio, che portano anche a incomprensioni. Abbiamo valutato e deciso di non fare alcun ricorso», ha fatto sapere l'ad nerazzurro, Beppe Marotta.

Salvatore Riggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA